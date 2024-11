Terracina, è tornata in funzione la fontana di piazza della Repubblica

TERRACINA – È tornata in funzione, con i suoi giochi d’acqua e le luci, la Fontana delle Conchiglie di Piazza della Repubblica a Terracina, mentre sono in fase di ultimazione gli ultimi dettagli per il completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria.

È il Comune in una nota a spiegare quali opere sono state eseguite sul monumento: “E’ stato rimosso interamente il fondo ammalorato, che è stato riparato, e poi si è proceduto all’impermeabilizzazione con un fondo antialghe. Intervento che non è stato possibile eseguire prima considerate le alte temperature del periodo estivo. La ditta incaricata ha quindi revisionato l’intero impianto e i motori, con un nuovo impianto a Led RGB che prevede luci di diversi colori. Al momento gli ugelli non sono regolati in modo uniforme per permettere la fuoriuscita del calcare residuo dalla tubazione principale, e solo al termine il getto d’acqua tornerà omogeneo e regolare”.