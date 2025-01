Australian Open, Zeppieri esce al primo turno delle qualificazioni sconfitto dall’italiano Passaro

LATINA – Giulio Zeppieri dice subito addio agli Australian Open. Il tennista di Latina ha perso con l’italiano Francesco Passaro il primo turno delle qualificazioni al via da oggi sui campi in cemento di Melbourne Park.

Un derby che ha visto il 23 enne pontino arrendersi in un’ora e quaranta di gioco sul punteggio di 6-3, 7-6. Era la prima partita dopo l’intervento alla mano che lo ha tenuto fermo ai box: “ Sono felice di tornare in campo e di cominciare la stagione con le qualificazioni degli Australian Open. Sono stati mesi difficili, ma grazie al lavoro svolto alla Horizon Tennis Home con il mio team sono pronto per ripartire”, aveva commentato con un post sui social.

Le qualificazioni si sono aperte con ritardo, alle 16 ora locale, a causa della pioggia.