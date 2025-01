“Cancro io ti boccio”, in vendita le “arance della salute” all’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta

Saranno impegnati per tutta la mattinata di domani venerdì 24 Gennaio, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani, per il tredicesimo anno consecutivo, con la tradizionale vendita delle “arance della salute”, ma anche miele e marmellata, nell’ambito della settimana della ricerca dell’Airc, Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. Per quanto riguarda Sermoneta, la scuola secondaria di primo grado di Doganella dalle 8.30 alle 13.30 e la scuola primaria di Pontenuovo dalle 8.30 alle 12.30 diventeranno una sorta di piazza dove gli studenti promuoveranno la vendita dei prodotti. Il progetto “Cancro io ti boccio” promosso dalla professoressa Giuseppina Cappelletti punta a conoscere più da vicino il cancro e soprattutto imparare a condurre uno stile di vita corretto per ridurre i rischi, ma soprattutto coinvolgerà gli alunni nella raccolta fondi da destinare alla ricerca.

“La scuola sta dimostrando grande sensibilità su questi temi”, spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato alla pubblica istruzione Stefania Iacovacci, che ringraziano a nome di tutta l’amministrazione “la professoressa Cappelletti, il dirigente scolastico Lorenzo Cuna e i docenti che con il loro impegno stanno avvicinando i nostri studenti ai temi della ricerca. Siamo orgogliosi anche degli studenti che si stanno impegnando in questo progetto, siete il nostro futuro e la nostra speranza. Anche grazie a questo impegno si aggiungerà un altro mattoncino nel lungo percorso della ricerca contro il cancro”.