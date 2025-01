L’Avifauna del Parco del Circeo in un calendario di Gianni Loperfido

LATINA – “Habitat pontino, ecosistemi e tutela della biodiversità” è il tema di un incontro in programma venerdì 24 gennaio alle 18, al circolo cittadino di Latina in occasione della presentazione del calendario “Avifauna” del fotografo di Latina Gianni Loperfido. Dopo una vita dedicata alle fotografie di mare e di viaggio, un racconto in dodici mesi delle specie di uccelli più affascinanti che è possibile osservare lungo i laghi costieri e negli altri ambienti del Parco Nazionale del Circeo, passeggiando o facendo bird whatching.

“Avvicinarsi al mondo dell’avifauna ti permette di vedere con altri occhi le meraviglie del creato e ti fornisce le motivazioni per raggiungere inimmaginabili traguardi fotografici”, spiega l’autore degli scatti che racconterà il dietro le quinte del lavoro.

Tra i relatori: il direttore del Parco Nazionale del Circeo, Stefano Donati, il già direttore del Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Fogliano, il luogotenente carica speciale dei carabinieri forestali Roberto Mayer e Mauro Vari, fondatore del Museo della Stampa che ha pubblicato il calendario.

L’incontro si chiuderà con la proiezione del video “Avifauna” accompagnata dalla musica dal vivo del sassofonista Stefano Creo.