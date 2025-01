Nasce il Circolo Cittadino Kids per ragazzi dai 6 agli 11 anni

Incontri e laboratori per i ragazzi di Latina e dintorni, offrire spazi creativi e culturali per stimolare il talento e l’interesse dei giovani, favorendo l’incontro e la crescita attraverso attività ludico-educative. Questo l’obiettivo del neonato Circolo Cittadino Kids, progetto che prende vita da un’iniziativa dell’Associazione Culturale “Il Cerchio delle Idee” e la collaborazione con il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina. Punta di diamante della collaborazione sarà la realizzazione del Coro Voci Bianche del Circolo Cittadino, iniziativa che si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni le cui selezioni partiranno a breve. «Credo fermamente nelle sinergie e in una liaison tra Il Cerchio delle Idee e il Circolo Cittadino non può che far crescere questo ambizioso progetto nato un anno fa. Il coro di voci bianche del Circolo Cittadino sarà, per la città di Latina, l’ennesimo gioiello incastonato tra le tante eccellenze del territorio – ha affermato Stefania Mariani Presidente dell’Associazione Il Cerchio delle Idee – L’obiettivo è portare i ragazzi ad esibirsi su molti palcoscenici, e renderli parte fondamentale delle celebrazioni dei prossimi anni. Un ringraziamento speciale a Bruno Bulgarelli, Presidente del Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina, per aver condiviso e appoggiato il progetto fin dall’inizio». I bambini e i ragazzi interessati potranno partecipare a una sessione di audizioni per entrare a far parte di questo affascinante progetto musicale che promuove la cultura, la musica e la creatività tra i giovani di Latina. Per maggiori dettagli e per iscriversi ai laboratori e al Coro Voci Bianche del Circolo Cittadino, è possibile contattare l’Associazione Culturale “Il Cerchio delle Idee”. Per iscriversi e saperne di più sulle attività dell’Associazione basta contattare i numeri 348 516 0571 – 349 228 3050