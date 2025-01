Dipendenze, conoscere per prevenire: incontro al liceo Manzoni

LATINA – Si parla di dipendenze in un incontro in corso questa mattina al Liceo Manzoni di Latina voluto dalla dirigente scolastica Paola Di Veroli con la referente bullismo e cyberbullismo Orsola Insabato. Nell’aula magna della scuola l’evento “Dipendenze: conoscere per prevenire”, un appuntamento formativo sul tema dell’abuso di alcool e droghe. Relatrici la dott.ssa Monica Sansoni, Garante dell’Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio, e la dott.ssa Erika Vitali, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva Ordine degli psicologi del Lazio. L’evento è rivolto agli studenti delle classi quarte.