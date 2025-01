Domenica 26 Gennaio la Maxistaffetta Uisp

Gran finale domenica 26 gennaio per la stagione di gare podistiche targata UISP Latina. Alle 9,45 prenderà il via infatti la 20esima edizione della Maxistaffetta, tradizionale evento di chiusura del “Grande Slam Natalino Nocera” in programma come sempre nel campo di atletica leggera di via Botticelli, a Latina. Si sfideranno su una distanza complessiva di 10 chilometri delle squadre, per un massimo di 20, composte da cinque staffettisti: ognuno di loro percorrerà due chilometri, per l’esattezza cinque volte i 400 metri di lunghezza della pista. Lo scorso anno si impose con un tempo complessivo di 35’26’’ il Running Club Latina, secondo posto per la Podistica Avis Priverno, terza l’Asd Roccagorga. La manifestazione sarà ad iscrizione gratuita e culminerà con la consegna di una medaglia a tutti i partecipanti. Subito dopo, nella palestra della stessa struttura, si svolgerà la cerimonia di “Premiazione Finale” del 32esimo Grande Slam UISP. Il Comitato Territoriale di Latina distribuirà oltre 100 premi ai protagonisti delle tante gare andate in scena nei mesi scorsi in svariati luoghi della provincia di Latina e non solo. Ci saranno riconoscimenti per le prime dieci società e per i primi cinque atleti di ogni categoria, come indicato sul regolamento e sulle graduatorie pubblicate su uisplatina.it. Previsti anche Premi Fedeltà per chi avrà partecipato ad almeno 9 gare, oltre alla consegna di speciali pergamene ai più presenti, che daranno diritto all’iscrizione gratuita a tutti gli appuntamenti della nuova stagione. La cerimonia sarà anche l’occasione per presentare la 33esima edizione del “Grande Slam”, naturalmente intitolato all’indimenticato presidente Natalino Nocera. Per l’occasione è prevista la presenza di sua moglie, la Professoressa signora Mariolina Marinelli, e del figlio Paolo.

La Maxistaffetta UISP e la premiazione dell’edizione 2024 del Grande Slam Natalino Nocera saranno anche l’occasione per la prima uscita ufficiale del nuovo gruppo dirigente dell’UISP Latina. Nei giorni scorsi l’UISP Comitato Territoriale di Latina APS ha tenuto la sua assemblea elettiva per rinnovare le cariche associative in vista del quadriennio 2025-2029. Alla presidenza è stato confermato Andrea Giansanti, che si avvarrà della collaborazione di Andrea Bentini, nominato vicepresidente vicario. Riconferma anche per il segretario generale Domenico Lattanzi, che per altri quattro anni terrà le redini operative del Comitato. In Consiglio sono stati eletti anche Andrea Bulgarelli, Francesca Cosmi, Michele Di Donato, Tommaso Dorati, Alessia Gasbarroni, Marco Grimelli, Graziano Guizzaro, Tania Ianiri e Maria Teresa Olivieri. “Ci tengo – afferma Andrea Giansanti – a ringraziare tutte le società affiliate e i consiglieri eletti per avermi accordato la loro fiducia. Il mio ringraziamento sentito va inoltre a Domenico Lattanzi, che rimane il punto di riferimento per tutte le iniziative dell’UISP Latina, e ad Andrea Bentini, a cui ho chiesto di affiancarmi in questo percorso come mio vero e proprio alter ego, anche perché i miei impegni professionali e personali non mi consentono la quotidiana presenza di cui l’associazione necessita. Andrea è nell’UISP da vent’anni, fondatore e dirigente della Podistica Questura di Latina, ha terminato da pochi mesi la sua carriera nella Polizia di Stato e subito gli ho proposto di far parte della nostra squadra. Ha collaborato con Domenico Lattanzi nell’organizzazione della Maratona di Latina, tornata nel capoluogo dopo quattro anni di stop, ed ora ha accettato di essere pienamente coinvolto, quale vicepresidente vicario, in tutte le attività che l’UISP Latina porta avanti”.