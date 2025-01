Furti nel Sud Pontino, riunione in Prefettura: “Saranno potenziati i controlli”

FORMIA – I numerosi furti che si sono verificati a Formia nell’ultimo periodo sono stati al centro di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta ieri in Prefettura a Latina presieduta dalla prefetta Vittoria Ciaramella. Le depredazioni ricorrenti di attività e abitazioni private che hanno interessato soprattutto le zone periferiche del comune di Formia nelle ore pomeridiane e serali, hanno allarmato particolarmente la popolazione.

Al termine del vertice è stato stabilito il rafforzamento delle attività di prevenzione e di controllo del comune di Formia attraverso l’attivazione di servizi straordinari con personale in divisa e in borghese, e nelle prossime settimane saranno anche effettuate operazioni di polizia interforze ad “alto impatto”. Richiamata l’importanza di potenziare i sistemi di videosorveglianza comunali esistenti, soprattutto nei punti strategici. Le telecamere infatti forniscono un contributo prezioso sia con finalità deterrente sia come supporto per l’attività investigativa per accelerare i tempi di risposta delle forze dell’ordine. Il sindaco di Formia ha garantito massima collaborazione della Polizia Locale anche attraverso l’ampliamento delle fasce orarie di presenza sul territorio comunale.

Alla riunione erano presenti il questore Fausto Vinci, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Cristian Angelillo, il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Giovanni Marchetti e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo.