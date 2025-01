L’alberghiero dell’Isiss “Pacifici e De Magistris” sperimenta il 4+2

SEZZE – Il Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi ha espresso grande soddisfazione per l’importante riconoscimento ottenuto dall’Istituto Alberghiero dell’Isiss “Pacifici e De Magistris”. L’istituto è stato infatti inserito tra gli enti scolastici ammessi alla sperimentazione del modello 4+2 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Una scelta che premia l’eccellenza educativa di una scuola che si è affermata come punto di riferimento nel territorio. “Questo risultato – dichiara il sindaco – rappresenta un traguardo straordinario per il nostro Istituto Alberghiero e per tutta la comunità di Sezze. Da anni la scuola si distingue per la qualità della sua offerta formativa e per il costante impegno di docenti e studenti. Ora, grazie al modello 4+2, i nostri giovani avranno l’opportunità di accedere a un percorso innovativo che li renderà ancora più competitivi nel mondo del lavoro”. Il modello 4+2 consente agli studenti di completare il percorso scolastico in quattro anni, seguiti da due anni di specializzazione e formazione avanzata. Un sistema che mira a formare professionisti altamente qualificati per i settori dell’enogastronomia, del turismo e della ristorazione, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro sia a livello nazionale che internazionale. “Questo importante progetto – ha aggiunto Lidano Lucidi – non è solo un riconoscimento al valore del nostro Istituto, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame tra scuola, territorio e mondo del lavoro. La crescita dei nostri giovani è la crescita di Sezze”. L’amministrazione comunale esprime piena disponibilità a collaborare con l’istituto e con le realtà produttive locali per massimizzare le opportunità offerte da questo traguardo: “Siamo certi che questa sperimentazione porterà benefici concreti non solo ai nostri ragazzi, ma anche a tutta la comunità, contribuendo a promuovere lo sviluppo economico e culturale del territorio,” conclude Lucidi, che ha rivolto un plauso a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie per l’impegno profuso nel raggiungere questo importante obiettivo. La città di Sezze continua a distinguersi come esempio di eccellenza educativa e di capacità di guardare al futuro con ambizione e determinazione.