Pubblicata la gara per l’affidamento in concessione del PalaCeci

Il Comune di Latina fa sapere che ci sono passi avanti per quanto l’assegnazione del PalaCeci. Nelle scorse ore, infatti, è stata pubblicata la gara per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo polifunzionale situato nel capoluogo, in via dei Mille. La concessione, dal valore complessivo di 3,1 milioni, avrà durata vent’anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Gli impianti sportivi saranno destinati allo svolgimento di attività sportive ricreative e agonistiche in via principale per la disciplina del basket, oltre che per le discipline della pallavolo e del calcio a cinque. A carico del concessionario gli interventi migliorativi e necessari a rendere operativo l’impianto sportivo. Tra questi una nuova pavimentazione indoor e outdoor, una nuova copertura per la tensostruttura, la manutenzione del blocco spogliatoi, il cancello di accesso all’impianto e l’adeguamento degli impianti elettrici. Si possono presentare le domande entro il 7 marzo 2025 e la gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

“Con il bando di gara per l’affidamento del PalaCeci – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – l’amministrazione comunale compie un altro passo importante in merito alla gestione degli impianti sportivi, nell’ottica della trasparenza e della valorizzazione delle strutture. Questa gara viene, infatti, dopo quella per il ‘Tennis Club Latina’, all’interno del parco Falcone e Borsellino, e delle tre palestre di via Aspromonte. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più accessibili e funzionali le strutture sportive della città, offrendo spazi di qualità a tutti i cittadini e favorendo lo sviluppo delle discipline sportive, in particolare quelle giovanili. Con l’affidamento del PalaCeci, stiamo puntando a dare un’opportunità di crescita sia per le società sportive che per il territorio di Latina. Continueremo a lavorare per garantire impianti all’avanguardia, in grado di ospitare eventi e attività che coinvolgano tutta la comunità”.