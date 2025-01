Nuovi ospedali di Latina e Gaeta, sbloccati i fondi: oltre 500 milioni

LATINA – Sono stati sbloccati i fondi per realizzare i due nuovi ospedali della provincia già inseriti nel piano regionale e in parte progettati. Il decreto è stato firmato ieri e destina 261 milioni di euro il nuovo ospedale di Latina e di 263 milioni di euro riguardano l’ospedale del Golfo di Gaeta. ne dà notizia in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonchè componente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio.

“Sono state assegnate le risorse alla Regione Lazio da parte del ministero della Salute per la realizzazione di nuovi ospedali, nell’ambito del Programma di investimento dell’Inail. La Conferenza Stato-Regioni, infatti, ha espresso l’assenso tecnico sullo schema di decreto del ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze, per l’assegnazione delle relative risorse alla Regione Lazio. A seguito della bollinatura della Corte dei Conti, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. La nuova programmazione dell’edilizia sanitaria, avviata dal presidente Francesco Rocca e dal direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Andrea Urbani, prevede un investimento complessivo pari a 2,4 miliardi di euro, dei quali, 261 milioni di euro sono destinati al nuovo ospedale di Latina e di 263 milioni di euro riguardano l’ospedale del Golfo. Un nuovo importante effetto della sinergia istituzionale in atto, che sta garantendo servizi sempre piu’ efficienti nel Lazio ed in provincia di Latina”.