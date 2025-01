Si finge il figlio e tramite whatsapp si fa versare 1700 euro, arrestato 32 enne

Si finge il figlio e tramite un messaggio whatsapp chiede di versare i soldi su una postepay per l’acquisto di un nuovo Iphone perché aveva smarrito il suo cellulare. La donna di Gaeta convinta che si trattasse effettivamente del figlio, ha risposto alla richiesta versando prima circa 1000 euro ed in seguito ad una seconda richiesta, altri 700 euro. Alla terza richiesta di soldi, la donna si è insospettita e, contattando il figlio, ha capito di essere stata raggirata. Le successive indagini correlate alla postepay utilizzata, hanno consentito di risalire all’identità del presunto truffatore, un uomo già gravato da precedenti per truffa, furto e ricettazione e non nuovo a tali schemi delittuosi. Si tratta di un 32 enne un giovane, residente nell’hinterland napoletano ed indiziato di essere l’autore di una truffa on line ai danni di una donna di Gaeta. La Polizia di Stato proseguirà nell’impegno contro le truffe on line, che sempre più spesso colpiscono persone di tutte le età e invita tutti i cittadini colpiti da questi reati a denunciare, perché solo attraverso la denuncia è possibile rispondere in maniera concreta ed individuare i responsabili di questi reati.