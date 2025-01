Il Giudice di pace resterà a Gaeta.

L’ Ufficio del Giudice di pace continuerà a restare a Gaeta. Questa mattina nell’ Aula Consiliare è stata firmata la convenzione, decennale, per il mantenimento della stessa struttura. Su input del Comune di Gaeta, con la collaborazione dei Comuni aderenti, si è giunti al raggiungimento dell’importante traguardo che pone in primo piano l’interesse ed il benessere della comunità. Saranno i Comuni firmatari della Convenzione ad occuparsi economicamente dell’Ufficio, ripartendosi i costi della gestione associata, secondo lo schema di Convenzione approvato. Presenti nell’ Aula Consiliare il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, il commissario prefettizio del Comune di Itri Antonietta Lonigro, il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, il Consigliere dell’ordine degli Avvocati di Cassino Giovanni Valerio, in rappresentanza del presidente Giuseppe Di Mascio affiancato dal delegato dello stesso ordine Giacinto Matarazzo «Andiamo a garantire all’ intero territorio quello che non è soltanto un servizio al cittadino, alle imprese, al sistema sociale, ed economico in generale ma che rappresenta un presidio di legalità, che rappresenta quelle che sono le articolazioni, le funzioni dello Stato all’ interno di un territorio. – commenta il sindaco di Gaeta Cristian Leccese – Per noi è importante rinnovare questo servizio proiettandolo anche verso il futuro”