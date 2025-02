LATINA – Anche il Comune di Latina ha presentato ricorso al Tar contro il dimensionamento scolastico che prevede l’accorpamento degli istituti comprensivi Don Milani di Latina e Vito Fabiano, con sede legale a Borgo Sabotino. La notizia è emersa questa mattina in commissione Trasparenza, nella seduta convocata dalla presidente Floriana Coletta per discutere delle criticità derivanti dalla fusione delle due scuole. Criticità denunciate anche dai sindacati di categoria e dalla Rete degli Studenti Medi, con tanti ragazzi che nei giorni scorsi hanno protestato davanti la sede della Regione Lazio. Alla seduta era presente l’assessora all’Istruzione, Francesca Tesone che ha spiegato come la delibera regionale del 23 dicembre n.1161 abbia colto di sorpresa il Comune di Latina che inizialmente non era menzionato nel Piano di Dimensionamento se non per la creazione di nuovi indirizzi. Tesone ha anche sottolineato come la Regione Lazio abbia agito in contrasto con le linee guida che prevedono che gli istituti non possano superare i 1200 alunni, mentre con l’accorpamento Don Milani-Vito Fabiano si arriva ad un istituto da 1500 (con probabile sede a Borgo Sabotino).

«Un ricorso necessario per cui vanno ringraziati l’avvocatura e il servizio Istruzione, ma comunque arrivato al fotofinish perché la politica non ha saputo prendere una posizione» è il commento delle forze di minoranza in consiglio comunale a margine della commissione. I consiglieri di Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032 lamentano che non ci sia stata alcuna azione preventiva: ” Nessun atto che avanzasse una proposta di dimensionamento, né passaggi nella commissione competente nonostante i numerosi appelli rivolti al presidente Coriddi. Tantomeno è stata convocata la Consulta della Scuola per un confronto con tutti gli attori coinvolti nel processo. L’assessore regionale Schiboni – aggiungono – ha parlato di provvedimento assunto di concerto con gli altri enti, ma è stato smentito dall’assessora comunale Tesone che, anche oggi, ha riferito che in nessuna riunione si è parlato di un ridimensionamento per il Comune di Latina. Uno o l’altra non dice il vero. Dallo stesso Schiboni, ex consigliere provinciale, ci saremmo aspettati un atteggiamento di tutela verso questo territorio».

«L’istituto Don Milani – ricordano i consiglieri – è un presidio importantissimo per i quartieri Q4 e Q5, ad oggi ancora carenti di servizi adeguati. Per effetto dell’accorpamento, perderà la propria autonomia scolastica, con la segreteria e la dirigenza che saranno trasferite entrambe a Borgo Sabotino. Ciò comporterà inevitabili disagi per le famiglie, costrette per qualsiasi istanza o pratica amministrativa a raggiungere una sede che si trova a chilometri di distanza».

Per il dimensionamento 2026/27 già si parla di un’altra possibile aggregazione a Latina, quella tra la scuola Giovanni Cena e l’istituto comprensivo di Borgo Faiti.