Aprilia, denuncia il furto della sua auto ma i Carabinieri scoprono che gli era stata sequestrata

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 28 anni, di Aprilia, per il reato di simulazione di reato. Nel corso della giornata di ieri, i militari della Stazione di Aprilia hanno avviato una rapida indagine, accertando che lo scorso 22 febbraio l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva falsamente denunciato il furto della propria auto ma, come emerso dagli accertamenti, questa era stata sottoposta a

sequestro penale dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. L’auto, infatti, era stata utilizzata dallo stesso 28enne per compiere un furto nella capitale. I militari hanno quindi proceduto con il deferimento.