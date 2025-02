Formia, al via la distribuzione dei contenitori per la TARIP, il sistema che premia chi produce meno rifiuti

Formia Rifiuti Zero (FRZ) informa che la distribuzione dei contenitori per la TARIP (Tariffa Puntuale sui Rifiuti) è in pieno svolgimento. Il Comune di Formia e FRZ stanno portando avanti questa innovazione per preparare la città all’avvio del nuovo sistema, previsto nei prossimi mesi. Un cambiamento che vuole rendere la gestione dei rifiuti più equa, efficiente e sostenibile.

La TARIP introduce un sistema di tariffazione basato sulla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati prodotti. Questo significa che i costi del servizio saranno ripartiti in modo più equo, premiando chi produce meno rifiuti e fa correttamente la raccolta differenziata.

I principali vantaggi:

Equità: si paga in base ai rifiuti effettivamente prodotti.

Risparmio: meno rifiuti indifferenziati equivalgono a una bolletta più leggera.

Ambiente: più differenziata significa meno impatto sul territorio e più riciclo.

In alcune aree della città, la misurazione dei rifiuti attraverso il sistema TARIP è già attiva. I risultati preliminari mostrano una riduzione significativa dei rifiuti indifferenziati e un aumento della raccolta differenziata, confermando l’efficacia del nuovo approccio. Formia Rifiuti Zero invita tutti i cittadini a ritirare i contenitori entro i tempi previsti e a consultare i canali ufficiali per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sistema TARIP.

I residenti dei quartieri San Pietro e San Giulio, e i cittadini che ancora non hanno ritirato i contenitori, dovranno recarsi all’Oratorio Don Bosco nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 13:30

Sabato: dalle 8:30 alle 13:00

La consegna è fissata dal 1 marzo al 31 maggio.