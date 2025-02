Latina – Incidente in centro, ferito un 15enne che rientrava a casa

LATINA – Brutto incidente stradale ieri sera in centro a Latina. Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito nello scontro avvenuto poco prima della mezzanotte all’altezza dell’incrocio tra viale XXI aprile e Corso della Repubblica, sulla circonvallazione. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Aprilia lo scooter condotto dal 15enne di Latina è entrato in collisione con l’auto condotta da una donna. L’impatto è stato molto violento, ad avere la peggio l’adolescente sullo scooter che stava rientrando a casa. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale al Santa Maria Goretti, non sembra essere in gravi condizioni. Era cosciente quando è stato soccorso ed avrebbe riportato diverse ferite in alcune parti del corpo. Illesa la conducente dell’auto che si è subito fermata per prestare i soccorsi. Sul luogo dell’ incidente è intervenuto il personale della Squadra Volante che ha a lungo lavorato per i rilievi.