Patrizia Vasta nuova Ad di Acqualatina

LATINA – Cambio alla guida di Acqualatina. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la cooptazione e la nomina di Patrizia Vasta ad Amministratrice Delegata della Società. Succede a Marco Lombardi.

“L’ingegner Vasta – si legge in una nota della società che gestisce il servizio idrico – ha maturato una consolidata esperienza nella gestione dei servizi pubblici, in particolare nel servizio idrico integrato. Il Consiglio ha ringraziato Marco Lombardi per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Società, formulandogli i migliori auguri per il nuovo incarico in un’altra Società del Gruppo Italgas”.