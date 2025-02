Pesca da kayak, presentata l’8° edizione di Branzino The Challenge

E’ stata presentata l’8ᵃ edizione della manifestazione Internazionale Branzino The Challenge che si svolgerà ad Orbetello da venerdì 1° a domenica 4 maggio 2025. Al tavolo Silvio Smania Presidente di Insidefishing, Maddalena Ottali Assessore al Turismo di Orbetello, Nicola Tavoletta Presidente di Acli Terra e Pierluigi Piro Presidente della Cooperativa de I Pescatori di Orbetello. Branzino The Challenge, organizzato dall’Associazione Sportiva Insidefishing, si è affermato nel tempo come il più prestigioso evento di pesca sportiva da kayak in tutta Europa. La tre giorni prevede workshop e attività dimostrative per educare all’avvicinamento alla navigazione in kayak in piena sicurezza. Trasmissioni in diretta streaming con interviste agli atleti e contributi sulle novità legate alla pesca sportiva, portate ad Orbetello dalle aziende che affiancano la manifestazione. Grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Orbetello, si svolge presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello dove è allestita una struttura di accoglienza che consente lo svolgimento di tutte le attività legate all’evento.

Branzino The Challenge è la più importante manifestazione a livello europeo di pesca da kayak, si disputa il primo weekend di maggio ad Orbetello ed è il perfetto connubio fra il kayak e la pesca sportiva ricreativa nel pieno rispetto dell’ambiente. «Turismo e sport, un connubio perfetto che si svolge in un luogo particolarmente significativo: la nostra Laguna. Questa è la formula vincente di “Branzino the challenge” che, come assessore al turismo, sostengo con convinzione in quanto rappresenta una delle massime espressioni delle potenzialità del nostro bene ambientale più grande – ha affermato Maddalena Ottali Assessore al Turismo di Orbetello – La Laguna è un ecosistema delicato e meraviglioso, che richiama appassionati da ogni parte del mondo per le sue peculiarità di flora e fauna. “Branzino the challenge” è la dimostrazione concreta che anche tutte le attività sportive legate alla Laguna possono rappresentare una grande opportunità turistica e, nel contempo, promuovere uno stile di vita corretto e sano in una cornice eccezionale». Praticando la tecnica dello spinning, Branzino The Challenge prevede solo la pesca da kayak utilizzando le esche artificiali e la modalità del Catch and Release che favorisce il rilascio del pesce dopo averlo catturato. L’area preposta, a ridosso della laguna, gode di un funzionale punto d’accoglienza, il Branzino Center che fornisce indicazioni ai turisti volte a scoprire le bellezze del territorio, anche con percorsi enogastronomici. La tre giorni prevede workshop e attività dimostrative per educare all’avvicinamento alla pesca sportiva e alla navigazione in kayak in piena sicurezza. Trasmissioni in diretta streaming con interviste agli atleti e contributi sulle novità legate alla pesca sportiva, portate ad Orbetello dai partner che affiancano la manifestazione.

Nel corso della conferenza di presentazione è intervenuta in streaming Mandy Ayache la coreografa delle Roca Girls Dance Team che apriranno la manifestazione il 2 maggio ad Orbetello. Fra i partener, new entry Acli Terra, rappresentata in conferenza dal Presidente Nazionale Nicola Tavoletta «Per Acli Terra è importante partecipare a Branzino Challenge 2025 per tre motivi di rilievo sociale, ambientale ed economico: la sinergia tra pescatori professionisti e sportivi; l’area lagunare che, come tutte le lagune d’Italia rappresenta un termometro per la biodiversità e il cambiamento climatico nel Mediterraneo e da ultimo, ma non meno importante, dare il nostro contributo per incrementare la dimensione rurale e marittima di un evento internazionale che promuove turisticamente il territorio». Branzino The Challenge ha un format organizzativo che si basa su due giornate di competizione, della durata di sette ore di pesca ciascuna, e una doppia classifica, la prima individuale per singolo partecipante e la seconda per team composti da due pescatori. La vocazione no-kill dell’evento, che richiede il rilascio del pesce, ha imposto un sistema di certificazione delle catture, tramite la misurazione della lunghezza delle spigole con l’immagine fotografica scattata direttamente dal partecipante che, munito di telefono, trasmette tramite applicazione l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento degli organizzatori. Branzino the Challenge si svolge nella laguna di Orbetello, una location incredibile per la pesca della spigola e un ambiente unico dove la generosa presenza di questa specie è garantita da un’attenta gestione in stile reservoir.

«Branzino The Challenge arriva in laguna all’inizio della stagione di pesca e come sempre, ci aiuta a testare la ripresa dell’attività ittica – ha detto Pierluigi Piro Presidente della Cooperativa de “I Pescatori di Orbetello” – I pescatori di Orbetello da sempre sposano, in collaborazione con Insidefishing, questo percorso mettendo a disposizione ogni risorsa possibile». Anche grazie alla sinergia con i prestigiosi partner dell’evento, Branzino the Challenge conferma un’alta posta in gioco con un montepremi del valore economico complessivo che oltrepassa i 40.000 euro e un importante payout destinato ai primi tre classificati. La competizione, individuale o in team, è aperta a tutti, unico limite aver compiuto 14 anni e, chi è sprovvisto di kayak, ha la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco. La passata edizioni ha visto concorrenti, provenienti da 8 nazioni: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Isole Canarie, Bulgaria, Svizzera e Grecia. «Questa disciplina sportiva, in continua ascesa in tutto il mondo, richiama in Italia e più precisamente nella città di Orbetello appassionati provenienti da diversi Paesi che si trovano a competere nello straordinario contesto ambientale della laguna di Orbetello, dove l’ambizione di conquistare il titolo di Campione impegna i contender per tre avvincenti giornate di manifestazione, due di queste a tutti gli effetti di competizione – ha proseguito Silvio Smania Presidente Insidefishing a.s.d. – Branzino the Challenge non è solo agonismo ai massimi livelli, ma rappresenta infatti un’autentica esperienza emozionale che si integra fortemente col territorio allo scopo di regalare ai partecipanti e ai loro accompagnatori una vera e propria vacanza. Fra i partecipanti a questa ottava edizione di Branzino the Challenge ci sarà anche il famoso pescatore bulgaro Milenko Stoychev, Campione dell’edizione 2024, che scenderà in campo per difendere il suo titolo». Le iscrizioni si chiuderanno il 31 marzo, sul sito www.branzinothechallenge.com si potrà accedere direttamente alla scheda dell’iscrizione ed avere tutte le informazioni della gara.

Info ed iscrizioni: www.branzinothechallenge.com oppure pagina Fb: Branzino the Challenge