Pulizie negli ospedali pontini, prosegue l’agitazione dei dipendenti. Tavolo dal Prefetto il 24

LATINA – Prosegue lo stato di agitazione dei 250 lavoratori addetti alle pulizie e sanificazione degli ospedali pontini a causa del mancato pagamento degli stipendi da parte di due delle società della RTI che gestisce i servizi.

“Su richiesta delle categorie del terziario e dei servizi di CGIL, CISL e UIL, il prefetto di Latina ha convocato un tavolo il giorno 24 febbraio alle ore 11 alla presenza delle aziende appaltatici e dell’ASL – dicono i segretari Luca De Zolt, Claudia Baroncini e Gianfranco Cartisano – Al centro della questione il mancato pagamento dello stipendio degli oltre 200 lavoratori e lavoratrici dipendenti di Meranese Servizi e Jobbing Società Cooperativa che ogni giorno garantiscono il servizio di pulizia e sanificazione negli ospedali e nei presidi delle ASL pontine”.

Le organizzazioni sindacali hanno convocato alle ore 10 un presidio sindacale sotto la prefettura, per dare voce ai dipendenti toccati dai ritardi nei pagamenti e dalle altre numerose problematiche esistenti nell’appalto, più volte segnalate anche agli uffici governativi sul territorio. Le sigle sindacali chiedono il pagamento immediato delle retribuzioni di gennaio e di risolvere definitivamente le problematiche di gestione dell’appalto.

A dare per prima notizia dell’agitazione era stata sabato scorso Simona Rossi Querin, Segretaria del sindacato CLAS: “Il ritardo nel pagamento delle retribuzioni – dice – è inaccettabile, i lavoratori sono fortemente in difficoltà, non avendo percepito la mensilità di gennaio ed avendo quasi maturato anche quella di febbraio. Le posizioni contrastanti delle aziende e della Committenza, vanno risolte nelle sedi opportune e comunque nulla di tutto questo deve ricadere sulle maestranze”. Di qui la convocazione dal Prefetto per il 24 febbraio mentre la Asl – si legge in una nota del Clas – ha provveduto a diffidare le società Meranese e Jobbing al pagamento degli stipendi entro venerdì 21 febbraio pena recesso degli ordinativi di fornitura”.

“Procederemo immediatamente con la dichiarazione di astensione dalle attività lavorative da parte di tutte le maestranze, qualora l’incontro con la Asl e le aziende presso il Prefetto, non portasse ad una risoluzione immediata della vertenza in favore dei lavoratori”, dichiara Davide Favero Segretario Generale di Sindacato CLAS.