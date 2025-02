Tumori del sangue, le novità diagnostico-terapeutiche illustrate nelle Giornate Pontine di Ematologia

LATINA – Sensibilizzare i medici e i sanitari che operano sul territorio e aggiornarli sulle novità che riguardano la diagnosi e la cura dei tumori del sangue. L’iniziativa è partita oggi, 22 febbraio, all’Hotel Europa di Latina nell’ambito del ciclo di incontri scientifici dal titolo “Giornate Pontine di aggiornamento in Ematologia” promosso dal prof. Alessandro Pulsoni, Direttore della U.O.C. Ematologia con Trapianto, e patrocinato dalla ASL di Latina, Sapienza Università di Roma, Ordine dei Medici di Latina e Comune di Latina, allo scopo di sensibilizzare i medici e i sanitari che operano sul territorio circa i più recenti avanzamenti diagnostico-terapeutici in ambito onco-ematologico. Nella prima giornata, l’attenzione degli specialisti si è concentrata sulle novità che riguardano linfomi, leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo.

“L’evento ECM è destinato principalmente ai Medici di Medicina Generale, coinvolti anche in diverse sessioni in qualità di moderatori e relatori – spiegano gli organizzatori – e ha coinvolto nella docenza varie figure specialistiche per sottolineare la necessità di una gestione multidisciplinare in Oncoematologia. Nel corso della prima giornata sono state affrontate tematiche di attualità nel campo dei linfomi, leucemia linfatica cronica, mieloma multiplo e trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche; nel secondo incontro, previsto il 22 marzo 2025, verranno approfondite le patologie mieloidi quali sindromi mielodisplastiche, leucemie acute e sindromi mieloproliferative croniche e trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche. In entrambe le giornate verranno approfondite tematiche inerenti terapie innovative e cellulari quali anticorpi bi-specifici e CAR-T cells, che stanno rapidamente entrando nella pratica clinica di svariate patologie ematologiche”.

L’ obiettivo è l’implementazione della collaborazione e la promozione di percorsi assistenziali che coinvolgano gli specialisti ospedalieri e i medici del territorio per offrire ai pazienti ematologici una precoce presa in carico da parte della struttura specialistica, garantendo nel territorio della ASL di Latina le strutture necessarie per una diagnostica adeguata e le terapie ottimali in linea con i più recenti sviluppi tecnico-scientifici.

La seconda giornata, il 22 marzo, si focalizzerà sulle neoplasie mieloidi croniche e leucemie acute.