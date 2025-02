Rita Cascella presenta a Latina “Scacco Matto. Il Re è morto”

LATINA – Venerdi 14 febbraio alle 18 al Circolo Cittadino Sante Palumbo in Piazza del Popolo a Latina, Rita Cascella presenterà Scacco Matto. Il Re è morto (edito da Abrabooks), suo ultimo romanzo giallo. L’autrice, già dirigente del commissariato di Terracina, oggi dirigente superiore alla guida del Servizio Tecnico Logistico Toscana Umbria Marche della Polizia di Stato, torna con una storia che vede protagonista la commissaria Beatrice Pergolesi : “L’ho fatta bella, alta e con gli occhi verdi (sarà una mia aspirazione) ma che tiene alto il baluardo dell’intelligenza, nel senso letterale della parola: ‘intelligentia’ da ‘inter-ligere’ ossia che abbia la capacità di scegliere tra più soluzioni quella giusta, quindi tra più piste investigative arrivare a trovare il vero omicida”.

Nella storia, durante un importante torneo internazionale di scacchi, infatti, trasmesso in diretta TV dalla tranquilla città di Terni, la campionessa russa Galina Kozlov stramazza al suolo priva di vita. La morte viene frettolosamente addebitata a cause naturali, individuate in un arresto cardiaco, ma la giovane commissaria Beatrice Pergolesi, non è affatto convinta e comincia a indagare.

Con l’autrice, a presentare il romanzo a Latina ci sarà giornalista Rosalba Grassi, già coordinatrice di viaggi e blogger in Viaggia&Racconta e la decente di lettere Maria Cristina Coccoluto. “Da ‘La Stirpe di Ramfis’ il primo romanzo di Rita Cascella – scrive la professoressa Coccoluto in una nota – a ‘Scacco Matto. Il re è morto’, le vicende del commissario Beatrice Pergolesi affascinano i lettori, presi per mano e condotti in un percorso storico, culturale, artistico, musicale, linguistico, giuridico, variegato e perfettamente amalgamato. Nella formazione e nella carriera del ‘poliziotto scrittore’ Rita Cascella ce n’è per tutti, anche oltre i confini nazionali. E noi andremo a scoprirlo – intrigati, man mano che si procede nella lettura – attraverso le pagine del suo romanzo”. Stratega, il Visir

l’ingresso è libero ma si consiglia la prenotazione. Per info 3478144542