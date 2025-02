Sezze Sotterranea, ricognizione con i droni per ricostruire la topografia urbana dell’antica colonia

SEZZE – Il Comune di Sezze prosegue il suo lavoro per riportare alla luce la Sezze Sotterranea, la città lepina sepolta da più di duemila anni. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’antichità di Sapienza Università di Roma sotto la direzione di Laura Ebanista e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina si è svolta proprio nei giorni scorsi la seconda campagna di ricognizione urbana nell’ambito del progetto “Setia e il suo territorio”.

Le attività, mirate alla ricostruzione della topografia urbana della colonia di Setia – spiega in una nota il sindaco Lidano Lucidi – sono stata intraprese nell’ambito di un protocollo di intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e di un accordo di collaborazione con l’amministrazione comunale di Sezze che ha messo a disposizione l’alloggio per gli studenti di laurea triennale, magistrale e scuola di specializzazione che hanno preso parte alle attività di ricerca.

I lavori hanno previsto l’uso di droni per realizzazione di fotogrammetrie e 3D delle strutture conservate localizzate con il GPS.

“La ricerca – aggiunge Lucidi – ha come obiettivo la ricostruzione della topografia urbana dell’antica Setia con particolare interesse per il periodo tardo repubblicano in cui è attestata un’importante fase edilizia. Fondamentale è stato l’aiuto della comunità cittadina che ha messo a disposizione con grandissimo entusiasmo le strutture spesso preservate all’interno delle loro abitazioni, permettendoci di reperire una serie di informazioni ad oggi ancora non note, fondamentali al fine di ricostruire le fasi di occupazione della città”.

È già prevista la prosecuzione delle attività con una successiva campagna di ricognizione al fine di comprendere ancor meglio la topografia della città in un contesto complesso tipico dei centri a continuità di vita.