Aprilia, indagini in corso sul pestaggio. Preso l’aggressore

APRILIA- E’ stato vittima di un’aggressione su cui sono ancora in corso le indagini ma i Carabinieri in poco tempo hanno rintracciato l’aggressore. Il malcapitato è soccorso dal personale del 118 e prima trasportato presso il pronto soccorso di Aprilia, per poi essere successivamente trasferito presso l’ospedale di Latina a causa delle lesioni riportate. I militari dell’Arma hanno così eseguito speditivi accertamenti che in brevissimo tempo hanno permesso di identificare nel 51enne nel l’autore dell’aggressione. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri al fine di comprendere la motivazione di tale aggressione.