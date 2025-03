L’Adattiva Pontinia supera anche Leno (35-22) e centra la 13esima vittoria di fila in campionato

PONTINIA – L’Adattiva Pontinia supera anche il Leno 35-22 e centra la tredicesima vittoria consecutiva nel campionato di pallamano di serie A1 femminile. L’ennesimo successo della squadra del presidente Mauro Bianchi conferma ancora una volta il secondo posto nella classifica del massimo campionato di serie A1 femminile. La vittoria è arrivata al termine di un match in cui le giocatrici del Pontinia hanno saputo mantenere la concentrazione contro un avversario alla disperata ricerca di punti pesanti. «Siamo tutti molto soddisfatti di questi risultati che la squadra sta ottenendo perché sono frutto di un lungo lavoro fatto dalla società che in questi cinque anni s’è consolidata e ha saputo sostenere la prima squadra creando intorno anche un settore giovanile importante, questo è un valore aggiunto per la comunità di Pontinia – chiarisce il direttore tecnico Giovanni Nasta – queste 13 vittorie consecutive, le esperienze nelle Finals di Coppa Italia, la partecipazione costante alle Coppe Europee, unito al settore maschile che è in grande crescita, fanno della società di Pontinia un’eccellenza assoluta da tutelare e preservare con il massimo dell’attenzione da parte di tutti».