LATINA– Calcolare il divario generazionale e le difficoltà che i giovani di oggi hanno nel raggiungimento di una piena maturazione economica e sociale: questo l’obiettivo del progetto “Giovani agenti del cambiamento e partecipazione democratica” della Fondazione Ries che coinvolge tutta l’ Italia e che oggi come ottava tappa ha visto protagonista Latina con i ragazzi dell’istituto Vittorio Veneto Salvemini.

Il progetto è stato presentato in Comune alla presenza dell’Assessore alle politiche giovanili del comune Andrea Chiarato, dei rappresentanti dell’Agenzia Italiana per la gioventù e della Fondazione per la ricerca Economica e Sociale RiES

L’intervista al Dott. Giulio Vannini Ricercatore della Fondazione Ries e coordinatore del progetto

Gli studenti del “Vittorio Veneto-Salvemini” hanno esposto il lavoro di ricerca che hanno effettuato sulle condizioni giovanili della provincia pontina. Una relazione molto dettagliata che ha restituito spunti di riflessione importanti per l’amministrazione comunale nella gestione delle politiche attive rivolte ai giovani.

“Lo studio – ha affermato l’assessore Chiarato – ci ha rappresentato un’immagine preoccupante sotto vari punti di vista: il calo della natalità, l’abbandono scolastico e la difficoltà di immettersi nel mercato del lavoro in un mondo in continua evoluzione, anche da un punto di vista geopolitico. La conoscenza e l’analisi dei dati ci dà la possibilità di gestire il presente e di programmare azioni future, trasformando quelle che ora possono sembrare criticità in opportunità da trasferire sul nostro territorio. Mi riferisco in particolare all’intelligenza artificiale, processo irreversibile, che rappresenta una sfida importante in vari ambiti della vita economica e sociale per la quale però è necessario acquisire le giuste conoscenze per utilizzarla nel migliore dei modi”.

Il sindaco Matilde Celentano, a margine dell’evento, ha incontrato il professor Monti, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa e complimentandosi anche per il lavoro svolto dai ragazzi: “Sono molto orgogliosa che i ragazzi del Vittorio Veneto, unici nel Lazio, abbiano presentato un lavoro analitico di alto livello. Questo a dimostrazione che la nostra città riesce a competere a livello nazionale anche attraverso le giovani generazioni”.