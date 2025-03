Giornate Fai di Primavera a Fogliano, Gilda Iadicicco: “Non solo una gita naturalistica, ma un’immersione nella storia dell’Agro Pontino”

LATINA – La pioggia che ha aperto questo sabato non ferma le Giornate Fai di Primavera a Latina, in corso oggi e domani (22 e 23 marzo) con visite all’orto botanico e alla Villa di Fogliano. Visitabile anche la cappella generalmente chiusa, con un altare pre-riforma. Tra le sorprese anche l’avvio dei lavori di restauro della villa ormai in stato di abbandono da molti anni.

“La Delegazione di Latina è orgogliosa di poter rendere maggiormente visibili questi luoghi dell’anima per molti latinensi, ricchi di storia, natura e paesaggio, luoghi amatissimi dagli abitanti. Ringraziamo per questo il Parco Nazionale del Circeo, il Reparto Carabinieri della biodiversità, il Comune di Latina per la fattiva collaborazione”, sottolinea Gilda Iadicicco delegata del Fai per Latina che ci racconta qui che cosa stanno vedendo i visitatori accompagnati dagli apprendisti ciceroni dei licei Ettore Majorana e Alessandro Manzoni, dell’Istituto Vittorio Veneto di Latina, del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù di Cisterna e del liceo Antonio Meucci di Aprilia.

“I visitatori quest’anno potranno fare una visita a cavallo tra percorso naturalistico e un percorso storico architettonico perché nel luogo dove noi andremo, nel parco di Villa Fogliano troveremo queste due caratteristiche. Un luogo dove i Caetani avevano il loro casino di caccia quindi la loro cappella e le strutture che loro hanno costruito e dove c’è un giardino un orto botanico che è un lato naturalistico molto molto importante, proprio perché i Caetani avevano questa grande sensibilità per la natura e per il rispetto della natura. Avremo la possibilità di entrare in una parte del parco normalmente non accessibile dove visiteremo questa cappella, l’orto botanico quindi vedremo l’orto botanico che è stato molto amato dai Caetani. Si potrà però visitare anche il ponte Passo Genovese”.