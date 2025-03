Provocò un incidente alla guida sotto l’effetto di alcol e droga, denunciato 35enne

Dopo quasi un mese dall’accaduto è arrivata la denuncia per un uomo di 35 anni che aveva provocato un incidente stradale a Borgo Montenero, nel territorio comunale di San Felice Circeo. Lo scorso 25 febbraio tre auto sono state coinvolte in un tamponamento. Il 35enne sottoposto a un controllo istantaneo per misurare il tasso alcolemico è risultato positivo e successivi accertamenti più approfonditi, effettuati presso l’ospedale Fiorini di Terracina hanno confermato che l’uomo era alla guida in stato di alterazione psico fisica anche per l’uso di sostanze stupefacenti. Al termine delle attività di indagine avviate dalla Polizia Locale il 35enne è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria e la patente di guida è stata ritirata.