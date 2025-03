Terracina, ustionato in casa: 95enne muore dopo il trasferimento in ospedale

Tragedia a Terracina, dove un uomo di 95 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente domestico. L’anziano si trovava nella sua abitazione in via Giansanti quando una fiammata improvvisa, partita dal piano cottura, lo ha avvolto. Nonostante le ustioni, l’uomo è riuscito a chiamare i figli, residenti a Roma, che hanno subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, lo hanno trovato a terra con il corpo gravemente ustionato. Dopo un primo ricovero all’ospedale Fiorini di Terracina, è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza al Sant’Eugenio di Roma, specializzato in grandi ustionati. Purtroppo, le ferite riportate sull’80% del corpo si sono rivelate fatali e l’anziano è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.