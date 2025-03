Valorizzare i Monti Lepini, la proposta di legge regionale

NORMA – Giovedì 6 marzo, a Norma, i circoli lepini del Partito democratico si riuniranno in assemblea per discutere una proposta di legge regionale volta a favorire la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del comprensorio dei Monti Lepini, una delle aree collinari e interne più suggestive e affascinanti del territorio regionale.

«La proposta – spiega il segretario provinciale del Pd, Omar Sarubbo – è stata elaborata a partire dagli spunti condivisi durante la conferenza programmatica “Terra di Idee” dello scorso dicembre e l’incontro preliminare tenuto a Priverno. Un’idea nata dal basso, che come Federazione abbiamo messo nero su bianco e che dopo il confronto di giovedì verrà presentata in Regione».

In particolare, si propone di:

– Promuovere e tutelare il patrimonio paesaggistico, archeologico, architettonico, naturalistico e culturale dei Monti Lepini; sostenere studi e ricerche; incentivare lo sviluppo dell’offerta turistico-esperienziale e sostenibile; valorizzare le produzioni agricole e agroalimentari del territorio, le tradizioni culinarie e la loro qualità e tipicità.

– Istituire un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, con stanziamenti periodici per la realizzazione degli interventi proposti.

«Ringrazio i circoli lepini – afferma Sarubbo – per aver partecipato attivamente alla conferenza programmatica provinciale suggerendo questa e altre idee interessanti a cui stiamo lavorando. Dopo il confronto a Norma, il consigliere regionale Salvatore La Penna, che ringrazio per la consueta disponibilità, depositerà il testo agli atti. Si tratta di un’ulteriore idea – conclude – generata dal confronto tra iscritti; una proposta di comunità per la comunità. Grazie anche al circolo PD di Norma e al segretario Enrico De Angelis, per l’ospitalità e l’organizzazione».