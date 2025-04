Formia, interventi straordinari per la pulizia delle spiagge libere 

Formia Rifiuti Zero ha avviato un’importante operazione di pulizia delle spiagge libere per garantire un ambiente più decoroso e accogliente per cittadini e turisti. L’intervento, iniziato nella giornata di ieri (1 aprile 2025), proseguirà per dieci giorni e verrà svolto con l’ausilio di un trattore e di due operatori specializzati. Le attività di pulizia prevedono la rimozione dei rifiuti accumulati, il livellamento della sabbia e un’attenta opera di ripristino delle condizioni igieniche ottimali. Questo primo intervento straordinario è finalizzato a preparare le spiagge per la stagione primaverile e per i primi flussi turistici.

A partire da Pasqua, la pulizia delle spiagge verrà effettuata con cadenza quindicinale, garantendo così un controllo costante dello stato di pulizia e permettendo una gestione sostenibile delle risorse impiegate. Con l’arrivo della stagione estiva, il servizio verrà intensificato e diventerà giornaliero per far fronte all’aumento dell’affluenza e per mantenere le spiagge sempre accoglienti e fruibili.

Questo programma di manutenzione delle spiagge libere si inserisce in una più ampia strategia di gestione sostenibile dei rifiuti e del decoro urbano, in linea con gli obiettivi di valorizzazione ambientale della città di Formia. L’azienda invita cittadini e visitatori a collaborare attivamente nel mantenimento del decoro delle spiagge, rispettando le normative vigenti e adottando comportamenti responsabili.