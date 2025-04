Latina in casa del Picerno, Bruno: “Giocare fino al 100° minuto”

LATINA – Prima conferenza stampa per mister Alessandro Bruno in vista della prima partita in panchina. Il debutto è in programma domani, sabato 12 aprile, in casa del Picerno, al Donato Curcio per la 36 ma giornata del Campionato di Lega Pro.

Il neo allenatore del Latina Calcio ha parlato in sala stampa, analizzando la situazione della squadra e gli obiettivi: “Restare in partita sempre, fino al 100 minuto, questo ho chiesto ai ragazzi”, ha detto l’allenatore che ha tre partite davanti per centrare la salvezza.

Con Bruno anche il direttore Sportivo Matteo Patti che ha aperto la conferenza stampa. “Mister Bruno non è qui a casa, dopo i suoi predecessori, tutti titolati, abbiamo scelto Alessandro perché è un profilo giovane ed è quello che aveva i requisiti migliori per terminare questa stagione. Siamo anche certi di voler continuare con lui il percorso”.