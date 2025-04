LATINA – Scatta la sorveglianza speciale per Antonio Di Silvio detto Cavallo. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise hanno notificato un decreto di applicazione della misura speciale di pubblica sicurezza emesso dalla terza Sezione Penale del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina.

Il 59 enne pontino, ritenuto pericoloso e dedito sin da quando era minorenne ad attività illecite, è stato al centro anche di recenti vicende: arrestato per traffico di droga a giugno scorso con altri sette componenti del clan, è accusato di aver svolto abituale attività di spaccio anche nell’abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari. E’ stato anche bersaglio di un attentato incendiario del quale è stato accusato Angelo Sinisi, arrestato per tentato omicidio dopo i fatti, una vicenda che gli investigatori dell’Arma ritengono sia da ricondurre ad un regolamento di conti fra i due, proprio per lo spaccio di droga.

Il provvedimento obbligherà Antonio Di Silvio, per i prossimi 3 anni, a non uscire dalla propria abitazione tra le 21.00 alle 06.30, a mettersi alla ricerca di un lavoro ed a non frequentare persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.

Intanto nei confronti di Cavallo va avanti la farraginosa procedura per la revoca della casa popolare.