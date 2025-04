Orecchio staccato a morsi, l’aggredito va in carcere: era ai domiciliari e ha fatto entrare in casa persone non autorizzate

LATINA – Aggredito mentre era ai domiciliari, si trova ora in carcere Luca De Bellis, l’uomo di Latina rimasto ferito nel corso di un’azione violenta avvenuta all’interno del suo appartamento dove gli è stato strappato con un morso l’orecchio. La polizia ha infatti eseguito nelle scorse ore l’aggravamento della misura cautelare disposto dal GIP.

In particolare, gli sviluppi investigativi sui fatti avvenuti lo scorso 2 aprile, hanno portato la Squadra Mobile di Latina a segnalare all’Autorità giudiziaria le violazioni che l’uomo avrebbe reiteratamente commesso durante il regime degli arresti domiciliari cui era sottoposto da ottobre scorso per spaccio di droga. L’uomo non ha rispettato prescrizioni impostegli e obblighi, facendo entrare in casa persone non autorizzate, anche pregiudicate, compresi gli uomini che lo hanno aggredito, uno dei quali Alex Tornese, 23 anni è già finito in carcere. Resta ricercato invece il 39enne Gianfranco Mastracci.