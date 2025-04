Percorsi di supporto per chi maltratta: a Latina iniziativa gratuita in collaborazione tra Polizia e La Scuola di Atene

LATINA – A Latina un protocollo d’intesa che vede in campo Polizia di Stato e Associazione di promozione sociale “La Scuola di Atene” curerà percorsi di supporto rivolti alle persone che maltrattano e abusano. E’ il protocollo Themis, che prende il nome dalla dea greca della giustizia, siglato questa mattina dal Questore di Latina Fausto Vinci e dalla psicologa Gabriella Marano, in rappresentanza dell’associazione “La Scuola di Atene”, per “agire non più soltanto sulla repressione ma sulla rieducazione”.

“La sottoscrizione del protocollo rientra nell’ambito di un progetto, che prende spunto da un più ampio programma europeo, denominato ENABLE, il quale costituisce un modello d’azione innovativo, che amplia l’efficacia dello strumento di natura amministrativa dell’Ammonimento del Questore destinato ai responsabili delle condotte delittuose di violenza domestica o per stalking, un’intesa in materia di atti persecutori e maltrattamenti che ha lo scopo di intercettare le condotte a rischio – spiegano dalla Questura in una nota – . Il trattamento è volto al miglioramento della gestione delle emozioni, nella convinzione che intervenire all’inizio della spirale della violenza è determinante per prevenire la degenerazione dei primi atti, affinché colui che li ha commessi possa “fermarsi prima”.

Il protocollo prevede una sinergia particolare tra operatori della Questura e dell’associazione coinvolti nell’intervento di prevenzione.

COME FUNZIONA – Il Questore, ammonita la persona, la “invita formalmente” a prendere contatto con gli operatori per accedere ad un percorso gratuito di riflessione sulle sue condotte moleste, per esempio sulla difficoltà nel controllo della rabbia e per accedere ad un percorso di consapevolezza affinché possano riconoscere il disvalore sociale del proprio comportamento. L’adesione al progetto, avverrà su base volontaria da parte del soggetto colpito dal provvedimento, all’interno del quale verranno forniti tutti i riferimenti utili per rivolgersi al centro preposto.

L’attenzione rivolta alla condotta violenta di soggetti maltrattanti e la prevenzione di possibili reiterazioni di reati è evidenziata, tra l’altro, dall’utilizzo di un applicativo della Polizia di Stato chiamato Scudo, attraverso il quale vengono registrati tutti gli interventi compiuti da personale delle Volanti in relazione a liti domestiche e a comportamenti violenti.

A coloro che pongono in essere dei comportamenti maltrattanti, spesso in ambito domestico, verranno offerti percorsi per riconoscere il “disvalore sociale” dei loro gesti con criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori.