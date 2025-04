Tari 2023, dopo la pronuncia del Tar, il Comune restituirà le somme non dovute ai cittadini di Sabaudia

SABAUDIA – Il Comune di Sabaudia restituirà le somme in eccesso pagate dai cittadini per la Tari 2023, adeguandosi al giudicato del Tar e senza che gli utenti debbano presentare alcuna richiesta. Succede dopo la pronuncia dei giudici amministrativi che hanno “bocciato” l’inserimento nel Piano Economico Finanziario di un vecchio debito fuori bilancio con la ditta Sangalli, derivante da un contenzioso con la società per lo smaltimento rifiuti relativo addirittura al periodo 2016-2020. Fatti i conti, si tratta di 5 euro a contribuente (che salgono a 19 euro per le famiglie con cinque componenti).

“Il contenzioso, in particolare, era sorto perché l’Amministrazione comunale dell’epoca non aveva riconosciuto e corrisposto l’adeguamento annuale Istat, tanto da accumulare un debito di circa 245mila euro, diventato poi in sede di definizione post sentenza 2021, pari a euro 237mila”, spiegano dal Comune.

“Comprendo le preoccupazioni dei nostri concittadini riguardo alla recente sentenza del Tar sulla Tari 2023. Voglio però rassicurare tutti che l’Amministrazione comunale rispetterà pienamente quanto disposto dal Tar. Le somme versate in eccesso saranno recuperate attraverso un ruolo suppletivo riferito al 2023. La procedura sarà automatica e, contrariamente a quanto dichiarato da alcuni esponenti politici della Minoranza, i cittadini non dovranno presentare istanze o richieste. L’impegno dell’Amministrazione è continuare a garantire trasparenza e tutela dei diritti di tutti i contribuenti”, ha deciso il sindaco Alberto Mosca.

La questione è stata oggetto anche di mozione presentata in Consiglio comunale dall’opposizione. “La restituzione di quanto dovuto – riporta una nota ufficiale del Comune di Sabaudia – rappresenta non solo un adempimento formale, ma anche un impegno verso la comunità. Un impegno che si inserisce in un quadro di corretta gestione delle risorse, anche se si tratta, come detto, di un debito ereditato dalla precedente Amministrazione. Per tale motivo, anche questa vertenza costituirà doverosamente oggetto di segnalazione alla Magistratura contabile”.