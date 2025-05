Impact Award 2025, Celentano consegna il premio ai Comuni Corleone e Melilli

MILANO – “Impact Award è un premio che mira a celebrare l’innovazione sociale e ambientale, incentivando le imprese e le pubbliche amministrazioni ad azioni e percorsi proattivi verso la sostenibilità. Lo scopo è quello di generare benefici concreti sul territorio, sulle comunità e sull’ambiente”. È quanto affermato dal sindaco di Latina Matilde Celentano che, in qualità di delegata nazionale Anci al Welfare e alle Politiche sociali, ha preso parte alla giuria di Impact Award 2025, il prestigioso riconoscimento istituito dal Politecnico di Milano e che quest’anno per la prima volta è stato sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti. Partner di questa edizione anche il Politecnico di Bari e Tiresia. Ieri sera a Milano, nella splendida cornice della sala Cenacolo, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, si è tenuta la cerimonia di consegna dell’ambito premio ai vincitori del concorso. La Celentano ha consegnato i premi della sezione Pubblica amministrazione al Comune di Corleone (Palermo), nella persona dell’assessore Antonio Salemi, e al Comune di Melilli (Siracusa) rappresentato dal vice sindaco Cristina Elia. “Il progetto che ha presentato il Comune di Corleone – ha spiegato Celentano – riguarda il pianeta dei rifiuti e punta all’ottimizzazione dell’attività di raccolta, trattamento e riciclo. La proposta è stata definita dalla giuria ‘un’operazione dalla caratura sistemica, con chiari e intenzionali benefici ambientali” non soltanto per il territorio comunale di Corleone ma anche per altri 23 Comuni limitrofi, favorendo il benessere pubblico, in un contesto dove la gestione di rifiuti risulta un obiettivo prioritario”.

“La proposta vincente del Comune di Melilli – ha proseguito Celentano – riguarda la protezione di donne e minori, rispondendo a un bisogno concreto e reale, con approccio olistico e inclusivo. Si tratta di un progetto culturale e sociale positivo. Un’iniziativa dedicata all’ascolto, alla protezione e all’accoglienza, per un futuro giusto e sostenibile”.

“Sono molto orgogliosa – ha concluso la delegata del presidente Anci Gaetano Manfredi – di aver fatto parte della giuria di Impact Award. È stata una bellissima esperienza, avendo avuto modo di esaminare ben 40 proposte, tra cui una dozzina provenienti dalle pubbliche amministrazioni. Mi congratulo con i due Comuni siciliani per aver vinto la sfida in due ambiti particolarmente complessi dell’ amministrazione comunale: ambiente e servizi sociali. Ringrazio PoliMi e Cdp per la straordinaria iniziativa rivolta anche ai Comuni d’italia, tutti, dalle grandi città alle più piccole realtà, da Nord a Sud”.