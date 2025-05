FORMIA – Sabato intenso per le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Il primo intervento si è svolto sul Monte Redentore, nel territorio comunale di Formia. Una escursionista, di 52anni, ha riportato un sospetto trauma all’arto inferiore durante la discesa lungo il sentiero per la vetta. Immediatamente intervenuta l’eliambulanza Ares 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il medico e l’infermiere del 118. Dopo la valutazione e la stabilizzazione sul posto da parte dei tecnici, la donna è stata elitrasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il secondo intervento è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle ore 16:10, sul Monte Cervia, nei pressi di Collegiove (RI). Un escursionista, B.D (classe 1944), ha riportato un grave trauma cranico in seguito a una caduta accidentale su una pietra durante la discesa.

Immediatamente intervenuta l’eliambulanza Ares 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il medico e l’infermiere del 118 che ha raggiunto l’infortunato, stabilizzato e recuperato tramite verricello. Una volta a bordo Il paziente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma.