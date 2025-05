Latina Stori@Fest, il programma della seconda giornata

Prosegue oggi, martedì 20 maggio, la seconda giornata di Latina Stori@Fest, il festival che intreccia racconti, visioni e identità del territorio con appuntamenti culturali aperti a tutte le generazioni. Un’intera giornata di incontri, conferenze e spettacoli distribuiti tra il Teatro D’Annunzio e la Sala De Pasquale, con ospiti d’eccezione e temi che spaziano dalla scienza alla musica popolare, passando per il racconto del cibo e la storia della radio.

Ore 10.00 – Sala De Pasquale

Si parte con la conferenza a cura della Fondazione Bio Campus dal titolo “TERRAE. Storie, scenari e nuove identità del cibo nell’Agro Pontino”.

Interverranno Tiziana Zottola, medico veterinario, l’archeologa Marijke Gnade e Giuseppe Nocca, docente e scrittore. A moderare l’incontro sarà Fabrizio Giona, responsabile comunicazione della Fondazione. Un’occasione per riflettere sull’evoluzione culturale e sociale del cibo nel nostro territorio.

Ore 10.00 – Teatro D’Annunzio

Contemporaneamente, il teatro ospiterà una lectio spettacolare del professor Ennio Tasciotti, scienziato e responsabile del laboratorio di Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele.

Con “Dentro il corpo umano: un viaggio in microscopio”, il pubblico sarà guidato in un’affascinante esplorazione del corpo umano, accompagnata da performance musicali.

Ore 11.30 – Teatro D’Annunzio

Si resta al Teatro per un’altra conferenza dedicata alla storia e al futuro della radio: “I cento+1 anni… e ora dove va la radio?”.

Un confronto tra esperti del settore come l’avvocato Gianluca Barneschi, specializzato in diritto dei media, il consulente radiofonico Claudio Astorri e Andrea Pellizzari, noto Dj, conduttore e produttore.

Ore 17.00 – Sala De Pasquale

Nel pomeriggio si torna in Sala De Pasquale con la presentazione del libro “Il Viaggio Medievale”, a cura di Marcello Ciccarelli e Pasquale Di Marco. Un approfondimento sulle radici storiche e culturali che ancora oggi influenzano il nostro immaginario collettivo.

Ore 19.00 – Teatro D’Annunzio

L’appuntamento successivo è curato dall’associazione Suoni della terra srl con la conferenza e mostra “Viaggio attraverso le musiche popolari del territorio”.

Un’esposizione di strumenti musicali tradizionali e una riflessione sonora condotta da Alessandro Mazziotti e Marcello De Dominicis.

Ore 21.00 – Teatro D’Annunzio

A chiudere la giornata, lo spettacolo musicale “Ninfa Vitale – La bella Ninfa e altre storie”, un progetto del gruppo di musica popolare del Lazio che celebra la bellezza e il mistero del territorio attraverso le sue leggende, le sue melodie e la forza della narrazione orale.