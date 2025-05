Latina Calcio, l’evento che svela le origini dimenticate e presenta l’associazione “Terra Pontina”

Un viaggio emozionante tra storia, passione sportiva e identità territoriale. È quello in programma martedì 27 maggio alle 18 nella sala “Roma” dell’Hotel Europa di Latina, dove si terrà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei colori nerazzurri e della città. Protagonista dell’evento sarà la neonata associazione culturale sportiva “Terra Pontina”, che per l’occasione presenterà al pubblico i risultati di una lunga e scrupolosa ricerca storica sulle origini del calcio nel capoluogo pontino, finora avvolte nel mistero.

Tutto nasce dalla constatazione, da parte di alcuni tifosi appassionati, di un vuoto documentale di dieci anni nella storia del Latina Calcio, tra il 1935 e il 1945. Un’assenza che li ha spinti a indagare negli archivi storici più forniti della provincia e della Capitale, a incontrare i familiari dei primi Pionieri giunti in Agro Pontino, fino a scovare preziosi tasselli che permettono oggi di ricostruire un pezzo importante della memoria sportiva cittadina. Durante la serata, tra racconti, testimonianze e sorprese visive, sarà possibile immergersi nei primi passi del calcio a Latina, ma anche celebrare i protagonisti delle varie epoche nerazzurre, grazie alla presenza di ospiti illustri, rappresentanti delle istituzioni e figure indimenticate del club. L’atmosfera sarà arricchita dalla musica del maestro Marco Napoli, noto musicista pontino, che eseguirà l’inno del Latina Calcio e un brano dedicato alle emozioni dello stadio Francioni.

L’evento è a numero chiuso per motivi organizzativi, ma rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio: “Terra Pontina” ha già in programma nuove iniziative culturali e sportive aperte all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il territorio e la sua squadra del cuore.