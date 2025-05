Ninfa EcoViva, sostenibilità e consapevolezza nel cuore del Giardino di Ninfa

Educare alla sostenibilità partendo dalla bellezza del territorio. È questo l’obiettivo di Ninfa EcoViva, il nuovo progetto di comunicazione ambientale promosso da Cisterna Ambiente, in collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani, il Comune di Cisterna di Latina e con il sostegno di Anci-Conai.

Il cuore dell’iniziativa è il Giardino di Ninfa, luogo simbolico e patrimonio naturalistico di valore internazionale, che diventa teatro e strumento di un percorso educativo rivolto a studenti, cittadini e visitatori. L’idea è trasformare la visita al giardino in un’occasione per riflettere sull’importanza della raccolta differenziata e sulla gestione consapevole dei rifiuti di imballaggio. Ninfa EcoViva non si limita a diffondere informazioni, ma propone un’esperienza immersiva che unisce educazione ambientale, partecipazione e coinvolgimento. Attraverso percorsi didattici, momenti di formazione e materiali informativi accessibili, il progetto intende promuovere comportamenti sostenibili e stimolare una nuova cultura ecologica, con un linguaggio semplice e diretto, adatto a tutte le età.

“Abbiamo voluto unire due vocazioni fondamentali del nostro territorio: la tutela dell’ambiente e la crescita culturale della comunità”, ha dichiarato il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini. Una visione condivisa anche dal presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio, che ha sottolineato come l’iniziativa sia un invito a vivere la sostenibilità come impegno quotidiano e non come semplice opzione.

Il progetto coinvolge attivamente anche le scuole di ogni ordine e grado, vere protagoniste del cambiamento. Le attività, pensate per stimolare la consapevolezza ambientale, mettono in relazione i comportamenti individuali con gli effetti sull’ambiente, utilizzando proprio gli elementi naturali del giardino come metafora educativa. Ninfa EcoViva rappresenta una sinergia virtuosa tra enti pubblici, gestori ambientali, istituzioni culturali e cittadini. Un esempio concreto di come la sostenibilità possa diventare parte integrante della vita quotidiana, a partire da un luogo speciale che coniuga memoria, bellezza e futuro.