Nuovo Open Day nella struttura degli Amici del Cane di Latina

Torna uno degli appuntamenti più attesi da chi ama gli animali: domenica 25 maggio, dalle ore 10 alle 13, il Canile della Chiesuola apre le sue porte al pubblico per il V Open Day organizzato dall’Associazione Amici del Cane di Latina odv, che da oltre 30 anni si prende cura degli ospiti a quattro zampe del rifugio.

Sarà una mattinata in cui sarà possibile conoscere da vicino la realtà del canile, oggi casa per circa 450 cani e 50 gatti. Un’occasione preziosa per visitare la struttura, scoprire le storie degli animali ospitati e comprendere il lavoro quotidiano dei volontari, che con dedizione e amore garantiscono cure, attenzioni e dignità a ogni animale accolto.

Chi parteciperà potrà esplorare le diverse aree del rifugio: dal reparto dei cani anziani al gattile, dall’area di sgambamento ai box. I volontari accompagneranno i visitatori in un viaggio fatto di racconti, emozioni, giochi e informazioni pratiche: come si adotta un animale? Quali responsabilità comporta?

Il canile della Chiesuola si distingue per essere un luogo in cui si cerca ogni giorno di trasformare la permanenza degli animali in un tempo di cura e preparazione a una nuova vita, con l’obiettivo di renderlo solo una tappa verso una vera casa.

Durante l’evento sarà anche possibile donare beni utili come cibo per cani e gatti, lettiere, traversine, asciugamani, lenzuola e altri materiali che possono fare la differenza nel quotidiano del rifugio. E magari, tra uno sguardo e una carezza, potrebbe nascere un colpo di fulmine.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni: 339 2346055 – 320 3864421 – 349 1383010