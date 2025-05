Non è stato un atto vandalico ma l’ errore di un mezzo di ABC

LATINA -Non si è trattato di un atto vandalico ma di un errore umano, arriva la rettifica sul danneggiamento della fioriera a Latina.

“In merito al danneggiamento di una delle fioriere installate recentemente nel centro storico – afferma l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – dai controlli effettuati in mattinata è emerso che si è trattato di un errore operativo durante le attività di pulizia meccanizzata effettuate da un mezzo dell’azienda speciale Abc”.Gli assessori all’Ambiente Franco Addonizio e al Centro storico Annalisa Muzio, dunque, tirano un sospiro di sollievo nel sapere che non si è trattato di un atto vandalico e volontario di inciviltà, ma di un errore umano che può capitare durante le attività operative. “L’azienda – continua Addonizio – è intervenuta prontamente per rimuovere i detriti e ha aperto regolare sinistro presso la compagnia assicurativa del mezzo. Resta ferma la nostra volontà di difendere il decoro della città, e allo stesso tempo di agire con trasparenza ogni volta che emergano nuovi elementi. Ringraziamo i cittadini per la loro attenzione e sensibilità”.