Ponza, autobus di linea utilizzato per i giornalisti: scoppia la polemica

Un autobus di linea “dirottato” per andare a prendere un gruppo di giornalisti. È quanto accaduto nei giorni scorsi sull’isola di Ponza, dove un mezzo del servizio pubblico locale ha abbandonato il suo percorso regolare per accompagnare 12 giornalisti, ospiti del Comune per un tour promozionale, a un evento organizzato in loro onore. A denunciare l’accaduto è stato un residente, che si trovava proprio a bordo del bus nel momento in cui è stato deviato. Il video, diffuso sui social, ha immediatamente generato indignazione tra gli isolani, scatenando un’ondata di polemiche.

A chiarire la vicenda è intervenuto il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, con un lungo post pubblicato su Facebook. Il primo cittadino ha definito l’episodio una “storia assurda e da condannare senza se e senza ma”, puntando il dito contro Schiaffini, la società che gestisce il trasporto pubblico locale sull’isola. Ambrosino ha spiegato che la presenza dei giornalisti sull’isola rientrava in un’iniziativa periodica del Comune: “Ogni anno – ha scritto – invitiamo in primavera e autunno rappresentanti della stampa, anche nazionale, per promuovere Ponza, le sue bellezze naturali e le sue eccellenze enogastronomiche. Gli operatori locali – ristoratori, albergatori, esercenti – partecipano volontariamente e gratuitamente offrendo servizi e ospitalità”. Il programma prevedeva un aperitivo e poi una cena presso un ristorante del posto, con spostamento in autobus. Ed è proprio in questa fase che è avvenuto il “dirottamento” del mezzo di linea.

“L’autobus che li attendeva – ha precisato Ambrosino – era stato tolto dal servizio di linea, ma né noi né i giornalisti potevamo saperlo. Nessuno era presente a bordo per spiegare la situazione. I giornalisti, ignari e in buona fede, si sono trovati coinvolti in una vicenda surreale”. Il sindaco ha quindi ribadito l’estraneità del Comune e degli ospiti all’organizzazione logistica del trasporto, scaricando ogni responsabilità sulla società Schiaffini: “È giusto chiarire cosa è accaduto e individuare chi è la vittima e chi il responsabile”.

In chiusura, Ambrosino ha voluto rivolgere anche un messaggio alla cittadinanza: “Pur essendo totalmente estranei a quanto accaduto, ci sentiamo in dovere di chiedere scusa a tutti i cittadini di Ponza. Ci aspettiamo ora una pubblica ammenda da parte della società e un gesto simbolico che dimostri consapevolezza del danno arrecato all’isola e alla sua immagine”.