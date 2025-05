Latina, al via le procedure per l’affidamento del parco di via Roccagorga e del chiosco al parco Susetta Guerrini

Due importanti spazi pubblici di Latina si avviano verso una nuova gestione. Il Comune ha pubblicato un bando di gara e un avviso pubblico per l’affidamento in concessione del parco produttivo di via Roccagorga e del chiosco-bar all’interno del parco Susetta Guerrini, tra i quartieri Nuova Latina e Nascosa.

Per il parco produttivo, realizzato con il progetto europeo Upper, è prevista una concessione ventennale. L’obiettivo è creare un luogo sostenibile e inclusivo, articolato in tre aree: vivaio, zona pubblica e punto ristoro. Le proposte saranno valutate anche in base agli interventi migliorativi previsti, con un occhio di riguardo all’innovazione ambientale. Le domande potranno essere presentate entro il 23 giugno.

C’è tempo invece fino al 30 giugno per partecipare all’avviso pubblico relativo al chiosco del parco Susetta Guerrini, che sarà affidato per sei anni. Il concessionario dovrà garantire non solo la somministrazione di alimenti e bevande, ma anche la cura dell’area giochi, della zona fitness e del verde.

«Due progetti – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – che restituiscono alla città spazi curati, fruibili e capaci di generare valore sociale ed educativo». L’assessore Ada Nasti ha sottolineato l’importanza di una gestione “virtuosa e partecipata”, in grado di coinvolgere scuole e realtà del territorio per promuovere benessere e sostenibilità.