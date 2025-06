Al Consultorio Familiare Fondi attivo il nuovo servizio di ecografia ginecologica, ostetrica e di base

LATINA – Al Consultorio Familiare Fondi è stato attivato a giugno il nuovo servizio di ecografia ginecologica, ostetrica e di base per la presa in carico globale della salute della donna. “Si tratta – spiega in una nota la Asl di Latina – di un importante potenziamento dell’assistenza territoriale, volto a rispondere in modo più efficace e tempestivo ai bisogni di salute delle donne del territorio, caratterizzato anche dalla presenza di molte famiglie immigrate, con disagio economico sociale. Si rafforza così l’offerta sanitaria del Percorso nascita, contribuendo a ridurre le Liste d’attesa.

L’ecografo con tecnologia all’avanguardia, di cui sarà dotato l’ambulatorio consultoriale, verrà impiegato non solo per le consuete attività di prevenzione e monitoraggio, per far emergere e trattare

i diversi disturbi e patologie, spesso misconosciute e legate all’adolescenza, ma anche per l’attuazione della Legge 194, inserimento e controlli dispositivi intrauterini. Inoltre, saranno implementate le attività diagnostiche per le patologie uterine e annessiali, all’interno del percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) avviato dall’Azienda, rappresentando così un supporto concreto

per le coppie che intraprendono questo delicato e importante cammino”.

Il servizio offrirà:

• Ecografie ginecologiche per la diagnosi e il follow-up di patologie dell’apparato riproduttivo femminile;

• Ecografie ostetriche per il monitoraggio delle gravidanze, sin dalle prime settimane di gestazione;

• Ecografie di base per approfondimenti diagnostici su indicazione clinica;

• Ecografie integrate nel percorso PMA, per la valutazione dell’ovulazione, il monitoraggio follicolare e altri esami fondamentali nei trattamenti di fertilità.

“L’attivazione di questo servizio rappresenta un’importante evoluzione nella presa in carico delle donne e delle coppie, in un’ottica di prevenzione, vicinanza e umanizza zione dell’assistenza. L’integrazione con il percorso PMA ne rafforza ulteriormente la valenza clinica e sociale”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Latina dott.ssa Sabrina Cenciarelli.

Le prestazioni sono gratuite e accessibili direttamente (non serve l’impegnativa per la prescrizione), secondo le modalità previste dal sistema sanitario regionale, rivolgendosi per la prenotazione delle visite direttamente al Consultorio familiare di Fondi nei giorni: dal lunedì al venerdì mattina e lunedì, giovedì pomeriggio ore 15-17

Il Consultorio Familiare Fondi si trova al 4° Piano dell’Ospedale “S. Giovanni di Dio” di Fondi in Via Via San Magno, 1 , 0771 505066/69