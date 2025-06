Ater Latina, 3 milioni per recuperare 70 alloggi

LATINA – La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato la programmazione delle risorse dell’Ater di Latina: 3milioni di euro stanziati per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi.

«La programmazione delle risorse è il frutto di un lavoro sinergico con l’Ater di Latina, grazie al quale sarà possibile intervenire per il recupero di 70 alloggi e per la manutenzione straordinaria degli ascensori. L’individuazione degli interventi è stata definita dall’esito di un’analisi dell’Ater di Larina. Gli interventi sono dislocati nel territorio provinciale e riguardano i comuni di Aprilia, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Priverno, Sabaudia, Santi Cosma e Damiano, Sezze e Terracina», ha dichiarato l’assessore Pasquale Ciacciarelli. «Questa programmazione è inserita all’intero di un’attività complessa che stiamo portavano avanti sulle Politiche abitative, che nei prossimi mesi vedrà la definizione di nuove iniziative per la piena attuazione dell’Accordo di programma siglato con il ministero delle Infrastrutture, volto alla rigenerazione urbana e al recupero del patrimonio abitativo esistente. Desidero ringraziare la Giunta regionale per aver condiviso questa proposta di programmazione e complimentarmi con il commissario dell’Ater Latina, Enrico Della Pietà, per il lavoro che sta svolgendo sul territorio», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.