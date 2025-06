Cori, il consiglio comunale approva una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Consiglio comunale di Cori ha approvato una mozione che chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina come entità democratica e sovrana. Con questo atto, l’assemblea consiliare sollecita il Governo italiano ad adoperarsi per il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese, a sostenere l’ammissione della Palestina all’ONU e a utilizzare strumenti politici e diplomatici per contrastare l’occupazione e la colonizzazione dei territori palestinesi.

Il documento impegna il sindaco di Cori a farsi portavoce di queste richieste presso altri sindaci e amministrazioni locali, al fine di promuovere un’azione congiunta di sensibilizzazione presso le istituzioni politiche nazionali. La mozione prevede inoltre l’invio del testo ai vertici delle istituzioni italiane ed europee, tra cui il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Presidenti di Camera e Senato, i Ministri competenti, i gruppi parlamentari e la Presidenza del Parlamento Europeo.

La decisione arriva a poche settimane dal patto di gemellaggio firmato tra Cori e la città palestinese di Betlemme, siglato lo scorso 6 aprile. Il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e la presidente del Consiglio comunale, Annamaria Tebaldi, hanno ricordato in quell’occasione l’incontro con il primo cittadino di Betlemme e le sue testimonianze sulla situazione locale.

La mozione è stata approvata a maggioranza. Due consiglieri della minoranza hanno votato contro, mentre il resto del Consiglio, inclusi tutti i firmatari della maggioranza e un consigliere dell’opposizione, ha espresso voto favorevole.