L’alberghiero S. Benedetto di Latina vince la competizione culinaria “Startupper School Food”

LATINA – L’Istituto S. Benedetto – Einaudi – Mattei è risultato primo nella competizione culinaria “Startupper School Food” Latina promossa da “Lazio Innova” all’interno del programma regionale “Startupper School Academy”. A rappresentare l’Istituto è stata la classe 4^A CU, indirizzo alberghiero, guidata dal professor Domenico Carrieri e supportata dal professor Alessandro Donno, referente del PCTO.

Otto studenti hanno preso parte alla competizione articolata in tre prove principali, dimostrando non solo abilità tecniche, ma anche spirito di squadra, creatività e capacità comunicativa.

Le performance degli studenti sono state valutate da una giuria composta da chef stellati ed esperti del settore Agrifood, che hanno premiato creatività, sostenibilità economica, attenzione al benessere, sensibilità sensoriale e conoscenza delle nuove tendenze culinarie.

LE PROVE – Nella prova The Right Mix, i partecipanti – suddivisi in coppie – si sono sfidati nella creazione di ricette originali, valutate per innovazione, tecnica, sostenibilità e attenzione al benessere alimentare. In Analisi sensoriale, quattro studenti per istituto hanno affrontato due prove legate alla valutazione sensoriale di ingredienti e piatti, mettendo in campo precisione, esperienza e sensibilità gustativa. Infine, nella prova Talk and Speak, tre studenti sono stati intervistati in diretta streaming su temi legati alle nuove tendenze gastronomiche. La prova ha valutato la padronanza dei contenuti aderenti all’iniziativa e la competenza nel settore agroalimentare contemporaneo.

«Questo importante riconoscimento ci riempie di orgoglio, perché racconta molto più di una semplice vittoria: racconta l’impegno, la crescita e la passione dei nostri studenti e testimonia la qualità di una formazione che sa guardare lontano – ha commentato il dirigente scolastico, professor Ugo Vitti – I nostri studenti dimostrano ogni giorno che la scuola può essere il luogo in cui le competenze si intrecciano con la passione, dove la conoscenza si trasforma in consapevolezza e capacità di innovare. Questo risultato parla di loro, dei nostri ragazzi, ma anche di un’educazione che si nutre di esperienze vere, concrete. È una scuola che non si limita a trasmettere nozioni, ma che costruisce le basi per un futuro migliore, capace di formare persone consapevoli, pronte a contribuire in modo significativo alla società. È la dimostrazione che il talento, se coltivato con cura e accompagnato nel modo giusto, può diventare futuro, può diventare valore per tutti».