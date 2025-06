Intitolato a Franco Brugnola il poliambulatorio di Sabaudia

SABAUDIA – Il Poliambulatorio di Sabaudia è stato intitolato al dottor Franco Brugnola figura storica della sanità locale, medico di grande rigore professionale e profonda umanità, che ha dedicato la sua vita a costruire un sistema sanitario territoriale più efficiente, accessibile e vicino ai cittadini.

A scoprire la targa, visibilmente commossi, anche i familiari del dottor Brugnola con il sindaco Alberto Mosca e i dirigenti Carreca e Parrocchia della ASL di Latina.

“Un atto doveroso da parte dell’Amministrazione comunale e della Direzione generale della Asl. Il dottor Franco Brugnola è stato un professionista serio che si è sempre battuto, dal punto di vista ideologico e non solo, perché la Sanità venisse sempre più territorializzata, per garantire la massima aderenza a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Come primo cittadino mi auguro che la Casa della Salute diventi presto Casa della Comunità. Il territorio di Sabaudia è molto articolato e risente delle esigenze di sostegno dal punto di vista sanitario, soprattutto nel periodo estivo”, ha detto il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca.

Brugnola, che è stato anche direttore amministrativo della Asl di Latina, si è spento a gennaio del 2023.